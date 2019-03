HC da Unicamp terá 10 novos leitos pediátricos a partir de março

O HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) vai passar a contar com mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica na segunda quinzena de março. Esses leitos vão funcionar por meio de convênio entre a Unicamp e a Secretaria Estadual de Saúde, tratativa que tem sido acompanhada pelo deputado estadual Chico Sardelli (PV). Atualmente, o HC conta com 10 vagas em UTI pediátrica.

A ampliação no número de leitos teve início em 2016, com um investimento de R$ 3,3 milhões em recursos da reitoria da Universidade. A previsão era que a obra fosse concluída em março de 2018. No ano passado, houve a liberação de mais R$ 9 milhões pelo governo estadual para esses 10 novos leitos e a manutenção dos já existentes.

Diretora da DRS-7 (Diretoria Regional de Saúde) de Campinas, Mirella Povinelli afirmou, em outubro, que o aumento no número de leitos vai permitir a realização de mais cirurgias cardíacas em crianças e de outros procedimentos de alta complexidade.