Guardas têm média de 13 mulheres a cada 100 homens

Essa é a proporção entre mulheres e homens no efetivo das Guardas Civis Municipais na região; Americana conta com a maior representatividade

As mulheres conseguiram entrar em carreiras que essencialmente são masculinas, no entanto, elas ainda são minoria. Nas fileiras das GCMs (Guardas Civis Municipais) da RPT (Região do Polo Têxtil), por exemplo, a cada 100 guardas municipais só 13 são mulheres.

Americana é a cidade com maior efetivo feminino. São 39 em um universo com 263 homens, o que representa 14,8% do quadro. Já a cidade com menos integrantes é Sumaré, que conta com nove mulheres do total de 113 integrantes do efetivo (7,9%).

A inspetora Jéssica Belatine, da Gama (Guarda Municipal de Americana) – Foto: Marlon Oliveira / Gama

Uma das primeiras guardas a permitirem o ingresso feminino foi Hortolândia. A primeira turma, em 1994, reuniu 20 mulheres. No entanto, quase 30 anos depois, a média é praticamente a mesma, com 25 mulheres na corporação – os homens são em torno de 110.

De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o efetivo da GCM é composto por 162 guardas. Desse total, 16 são mulheres (9,8%), que desempenham as mesmas funções dos demais, ou seja, patrulhamento operacional, apoio tático, agente de trânsito, central de atendimento e cargos de chefia. Nova Odessa tem apenas cinco mulheres e 44 homens. O efetivo feminino representa 11,3%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A inspetora Jéssica Belatine, da Gama (Guarda Municipal de Americana), entrou no concurso de 2010 e em quase 13 anos na corporação já atuou na equipe operacional nas ruas, no controle das comunicações da instituição e também faz parte do Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), que entre as várias atividades atua com vítimas de violência doméstica.

Dados sobre guardas mulheres nas corporações RPT – Foto: Editoria de Arte / Liberal

“Ainda vivemos em uma sociedade com machismo estrutural, mas percebemos que temos conseguindo bons espaços. Na corporação, por exemplo, ocorreram investimentos educacionais em quebras de paradigmas. As mulheres estão participando das tomadas de decisões e exercem cargos de comando”, relata Belatine.

Para ela, as diferenças e particularidades dos homens e mulheres são importantes para completarem o trabalho policial.

“A nossa sensibilidade faz a diferença, por exemplo, no atendimento das ocorrências. Já foi o tempo do uso apenas da força, é preciso a sabedoria para a tomada de decisões certas e a orientação de maneira correta. Assim como também precisamos dos homens nas ocorrências de todos os dias”, completa.

GCM Simone Souza Nery, da Guarda Municipal de Sumaré – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A GCM Simone de Souza Nery ingressou na corporação de Sumaré em 2009. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de comandante e secretária de Segurança interina – atualmente ela atua na Corregedoria. Nery afirma que precisou de muita persistência para permanecer na corporação, que, na época, não tinha mulheres.

“Foi desafiador, mas hoje acredito que todas nós conseguimos atuar de forma homogênea no meio policial. As dificuldades sempre existirão, mas entendo que escolhi uma profissão que me desafiasse sempre, onde eu nunca me encontraria em zonas de conforto e sempre estaria em constância evolução”, afirma.

Com relação ao machismo na profissão, considera que já melhorou muito, pois entende que, ao longo dos anos, as mulheres estão conseguindo seu espaço de uma maneira mais humanizada dentro da corporação.