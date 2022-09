GCM detém mais um suspeito de envolvimento na morte de ganhador da Mega-Sena

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste deteve na manhã deste domingo (18) mais um suspeito de envolvimento com a morte de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador da Mega-Sena assassinado na semana passada, em Hortolândia. O suspeito foi levado ao Deic (Divisão de Investigações Criminais) de Piracicaba, onde ficou preso. Ele é o segundo detido pelo crime, enquanto outros dois suspeitos estão foragidos.

De acordo com o subcomandante Reginaldo Dias dos Santos, o suspeito detido é Samuel Messias Pereira Batista, transexual de 24 anos que se identifica como Rebeca. A GCM o encontrou na Rua da Prata, no bairro Mollon, entre 9h e 10h deste domingo. A detenção foi feita pela patrulha Anjo da Guarda, com a subinspetora Fernanda e o guarda Francisco.

“A investigação passou fotos e a Guarda reconheceu quem era. Durante patrulhamento, se depararam com ele. Como o reconheceram, detiveram e fizeram contato com os investigadores”, explicou o subcomandante.

Segundo a polícia, Samuel teria recebido em uma conta bancária no seu nome os R$ 18,6 mil que foram transferidos da conta da vítima no dia do crime.

Não há informações sobre se o suspeito confessou a participação no crime e nem se resistiu à abordagem. Ele não tinha antecedentes criminais.

ESCLARECIDO

Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, morreu após ser encontrado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena em 2020 e foi alvo de bandidos, que tentaram roubá-lo a partir de transferências bancárias.

A Polícia Civil divulgou neste sábado que quatro moradores de Santa Bárbara d’Oeste estão entre os envolvidos no crime. Além do preso neste domingo, um homem com passagem por homicídio, considerado o suspeito mais perigoso e mentor do crime, foi preso ontem. Ele foi identificado como Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, mas nega participação.

Seguem foragidos Marcos Vinycius Sales de Oliveira, o Viny, de 22 anos, e Roberto Jeferson da Silva, o Gordo, de 38, ambos responsáveis pelo Fiesta e pela S-10 usados no crime. Os quatro tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.