Grupo Savegnago confirma novo atacado em Americana e Hortolândia

O Grupo Savegnago pretende abrir mais duas lojas do Paulistão Atacadista na RPT (Região do Polo Têxtil). No último dia 20, a rede anunciou investimentos de R$ 40 milhões na construção de uma unidade, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em entrevista ao LIBERAL nesta quarta-feira (28), o presidente do grupo, Chalim Savegnago disse que até 2026 serão inauguradas 16 lojas, sendo duas delas em Americana e Hortolândia.

Projeto de unidade do Paulistão Atacadista para Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Ao todo, são 17 unidades do Paulistão Atacadista, a primeira inaugurada em 22 de dezembro último, na cidade de Rio Claro. A próxima deve ser aberta em Araraquara até junho do ano que vem.

“Temos intenção em abrir em Americana e em Hortolândia. Estamos em contato com os pontos comerciais e as negociações estão bem adiantadas”, disse Chalim. Na cidade de Santa Bárbara, a unidade, de oito mil metros quadrados, ficará no cruzamento das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, na região central, em área comprada recentemente pelo supermercado.

“Fizemos uma pesquisa e identificamos uma grande oportunidade de colocar um Paulistão em Santa Bárbara d’Oeste. Vimos também possibilidade de outros pontos que estamos negociando, como Americana e Hortolândia e em Indaiatuba”, declarou o presidente do grupo.

A área em que o Paulistão Atacadista irá se instalar em Santa Bárbara tem 22 mil metros quadrados e foi comprada das Indústrias Romi. A negociação se deu em meio à chegada da rede Savegnago à região, após comprar unidades do Paulistão.

De acordo com Chalim, a proposta do Paulistão Atacadista é vender grandes volumes para clientes transformadores, revendedores e consumidores. “A unidade trabalha com um mix menor de produtos do que uma loja Savegnago, mas com mais volume”.

A rede Savegnago é a 15ª maior no País, segundo ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Originária de Sertãozinho, o grupo emprega mais de 12 mil pessoas e tem 59 lojas, além da recém-inaugurada unidade do Paulistão Atacadista, em Rio Claro. Na RPT, Americana e Hortolândia tem uma loja cada da rede Savegnago e Sumaré, outras três.