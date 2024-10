Grupo Liberal terá cobertura especial no domingo de eleições e edição na segunda-feira

Sabatinas do LIBERAL serão retomadas nesta segunda-feira - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O domingo de eleições municipais terá uma cobertura especial do Grupo Liberal. O noticiário sobre a votação e a apuração em Americana e região será o destaque no site do LIBERAL, nos perfis das redes sociais do jornal e na programação das rádios Gold FM 94.7 e Zé FM 76.3, que terão transmissão ao vivo durante o anúncio dos resultados.

A partir das 17h, haverá uma live no Facebook e no YouTube do LIBERAL, direto dos estúdios da Gold, com a divulgação da apuração e dos resultados. Na segunda-feira, uma edição impressa especial será entregue na casa dos assinantes e nos pontos de venda. Nesta sexta-feira, por conta do período eleitoral, também haverá edição impressa.

Saiba quem são os candidatos a vereador em Americana

Editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle destaca a importância da cobertura das eleições para Americana e região.

“As eleições são um momento que pode mudar a história de uma cidade nos anos seguintes. Como um jornal local, feito para a comunidade, estamos engajados em explicar, mostrar, detalhar as escolhas feitas pelos milhares de eleitores na região”, comentou Colosalle.

A cobertura terá uma equipe de jornalistas que focará na produção de noticiário local sobre o dia de votação na RPT (Região do Polo Têxtil). Durante o dia, o conteúdo trará informação sobre a movimentação nas seções eleitorais e as ocorrências e episódios mais relevantes.

Veja as seções e locais de votação em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

O eleitor também poderá encontrar nas plataformas do LIBERAL informações sobre candidatos da região, sobre os locais de votação e sobre o que pode e o que não pode na hora do voto, além dos principais resultados, à noite.

“Temos, por exemplo, um conteúdo publicado no site sobre os candidatos a vereador de Americana que é riquíssimo em detalhes. O eleitor pode saber quem é cada um dos concorrentes à câmara e acrescentar informações que o LIBERAL apurou para definir o seu candidato”, destacou Colosalle.

Sabatinas do LIBERAL detalharam propostas e o que pensam os candidatos de Americana e Santa Bárbara

O Grupo Liberal entrevistou os três candidatos a prefeito de Americana e os quatro concorrentes de Santa Bárbara d’Oeste nas últimas semanas. As sabatinas serviram para que os candidatos detalhassem propostas e contassem o que pensam sobre problemas e soluções para as duas cidades. Reveja abaixo: