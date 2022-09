Grupo Liberal retoma entrevistas com candidatos nesta segunda, na Rádio Clube

Renato Martins (PTB) e Sandra Macedo (Novo) estarão no programa Liberal no Ar a partir das 13h

O Grupo Liberal entrevista, a partir desta segunda-feira, candidatos a deputado de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As entrevistas serão ao vivo, durante o programa Liberal No Ar, da Rádio Clube (AM 580), com duração de 20 minutos.

O programa é transmitido de segunda a sexta, das 13 horas às 14h30, e também pode ser acompanhado pelo site radioclubeamericana.com.br.

As entrevistas são feitas pelo jornalista Jairo Guilherme Silva, apresentador do programa, que vai receber dois candidatos nesta segunda: Renato Martins, candidato a deputado estadual pelo PTB, às 13 horas; e Sandra Macedo, candidata a deputada federal pelo Novo, às 14 horas.