Grupo Liberal recebe candidatos da região para entrevistas na Rádio Clube

Entrevistas serão ao vivo, durante o programa Liberal No Ar, com duração de 20 minutos, e vão até 28 de setembro

O Grupo Liberal começa a entrevistar candidatos a deputado federal e estadual da região a partir desta terça-feira (30). Foram convidados concorrentes aos cargos com base em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré.

As entrevistas serão ao vivo, durante o programa Liberal No Ar, da Rádio Clube (AM 580), com duração de 20 minutos. O programa é transmitido de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h30, e também pode ser acompanhado pelo site www.radioclubeamericana.com.br.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Até 6 de setembro serão ouvidos os concorrentes de Sumaré. Nesta terça, serão recebidos o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), candidato a permanecer na Assembleia Legislativa, e o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos), que está na corrida por uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Nomes que encabeçam campanhas de Nova Odessa foram convidados a estar no programa no dia 8 de setembro. Candidatos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste serão entrevistados na emissora entre 9 e 28 de setembro.