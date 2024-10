Grupo de transporte de passageiros e de cargas abre 81 vagas na RPT; veja como se candidatar

O Grupo Belarmino, que atua no ramo de transporte de passageiros e de cargas, anunciou nesta sexta-feira (11) a abertura de 81 vagas de emprego na RPT (Região do Polo Têxtil). Entre os 23 cargos oferecidos estão o de assistente administrativo, borracheiro, eletricista, manobrista, motorista e tapeceiro (confira abaixo a lista completa). Alguns deles necessitam comprovar experiência ou habilitação.

Segundo a empresa, Sumaré é o município da região com a maior quantidade de vagas abertas, com 45. Ainda há 30 oportunidades em Hortolândia e seis em Americana. Os destaques são as 45 vagas para motoristas, que poderão atuar no transporte metropolitano, de fretamento, micro-ônibus ou como coordenador.

Ainda de acordo com o grupo, são oferecidos salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como cesta básica, vale-refeição, transporte gratuito e plano de crescimento profissional.

Os interessados podem entregar o currículo nas garagens do grupo, das 8h às 17h. Ao todo, são sete espalhadas pela RMC (Região Metropolitana de Campinas):

Campinas – Região do Ouro Verde: Rua Antonio Menas Filho, 264, Jardim Mercedes;

Rua Antonio Menas Filho, 264, Jardim Mercedes; Campinas – Centro: Rua Expedicionário Paulo Tansini, 201, Bonfim;

Rua Expedicionário Paulo Tansini, 201, Bonfim; Hortolândia: Avenida Santana, 1.000, Jardim Amanda;

Avenida Santana, 1.000, Jardim Amanda; Sumaré: Avenida da Amizade, 1.100, CECAP;

Avenida da Amizade, 1.100, CECAP; Valinhos: Rua Manoel dos Santos Marta, 45, Chácara Flora;

Rua Manoel dos Santos Marta, 45, Chácara Flora; Paulínia: Rua José da Costa, 141, Santa Terezinha;

Rua José da Costa, 141, Santa Terezinha; Paulínia: Rua Jasper Bresler, 225, Bela Vista.

O candidato também pode enviar o currículo pelo e-mail recrutamento@grupobelarmino.com.br ou pelo WhatsApp (19) 99833-9093. Nestes casos, a pessoa deve indicar a vaga e a cidade de interesse.

Sediado em Campinas, o Grupo Belarmino é um conglomerado de empresas do ramo de transporte de passageiros e de cargas. São 6,3 mil veículos e 15,9 mil colaboradores, distribuídos em 33 garagens.

Vejas as 81 vagas de emprego do Grupo Belarmino na RPT

AMERICANA

Auxiliar de monitoramento (1)

Funileiro C (1)

Líder de serviços gerais (1)

Manobrista (1)

Motorista (1)

Motorista metropolitano (1)

SUMARÉ

Almoxarife (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de oficina (5)

Auxiliar de tráfego (3)

Eletricista D (1)

Eletricista E (1)

Funileiro C (1)

Líder de serviços gerais (1)

Manobrista (1)

Mecânico C (2)

Motorista (5)

Motorista de fretamento (1)

Motorista metropolitano (20)

Vistoriador (1)

HORTOLÂNDIA