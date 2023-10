Grupo busca voluntários e verbas para doação de brinquedos em Americana e Santa Bárbara

Meta é manter a média do ano passado, com a distribuição de cinco mil brinquedos para crianças carentes

Projeto Dia Encantado atua em bairros diversos das duas cidades - Foto: Divulgação

O Projeto Dia Encantado está aberto para novos voluntários que queiram ajudar no embrulho dos brinquedos e entrega que será realizada em vários bairros de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. O grupo também busca recursos para compra dos presentes.

A meta dos organizadores é manter a mesma média do ano passado, com a distribuição de cinco mil brinquedos para as crianças carentes.

A iniciativa pretende atender as comunidades do Jardim Guanabara, Mathiensen, Praia Azul e Zincão, em Americana, além do Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

Stéfani Prestes, uma das organizadoras, diz que a ideia é fazer um dia com boas lembranças. “Pretendemos fazer a distribuição de algodão doce, pintura, contação de histórias e também contratar brinquedos infláveis. Queremos dar uma oportunidade diferente, pois muitos não têm essa experiência”, afirma Stéfani.

A arrecadação termina na terça-feira (3) e quem tiver interesse em ajudar pode fazer Pix pela chave tatinajar@hotmail.com. Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 98120-9348.