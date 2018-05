Grevistas vão continuar paralisação na SP-304

Intervenção militar com queda do governo Temer, redução de impostos e “o futuro dos filhos” são alguns dos objetivos que caminhoneiros parados às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, dizem querer alcançar com a greve. O LIBERAL conversou com alguns profissionais que dizem que vão manter a paralisação e que não são representados por nenhum dos sindicatos que negociaram com o governo recentemente.

“Não tem previsão não, não tem previsão (de voltar a trabalhar), queremos intervenção militar mesmo, com militar na rua a favor do povo, tá na Constituinte, não tá? Artigo 1º. Todo poder emana do povo, então, todo poder emana do povo”, disse Marcelo Lopes, um dos caminhoneiros. O artigo 1º da Constituição diz que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo Lopes, os sindicatos que dizem representar os caminhoneiros nas negociações com o governo mentem. “Aqui é tudo dono de caminhão, aqui ninguém precisa de sindicato. ‘Tamo’ aqui de boa, vamo ficar aqui, vamo ajudar o nosso Brasil.”

A reportagem conversou com ele e um grupo de caminhoneiros em um trecho da SP-304 em que há uma faixa com o pedido de intervenção militar. Quando O LIBERAL perguntou se a manifestação acabaria caso houvesse uma intervenção militar, outros caminhoneiros apontaram a questão dos impostos.

Em outro ponto, Daniel Donizete disse que os caminhoneiros vêm sendo penalizados há cerca de dez anos. “É o pedágio sobre o eixo erguido. É o preço do frete que não acompanha os custos. Não dá pra manter a manutenção do caminhão em dia, o que coloca a nossa vida em risco. Hoje a gente trabalha pra pagar imposto e viver mal. Só vamos encerrar a greve quando isso mudar”, afirmou Daniel Donizete”.

Profissionais afirmam que continuam a receber apoio da população. “Nenhum motorista passou fome aqui. A todo momento chega alguém da população com um galão de água e comida”, afirmou Nivaldo Lima. Eles ainda rechaçam a participação de empresários na paralisação. “É mentira (do governo) que esse movimento partiu das empresas de transporte. São os autônomos que estão insatisfeitos”, diz Aléssio Fontana.