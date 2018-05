Greve suspende aulas na rede pública e particular da região

As prefeituras de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré suspenderam as aulas na rede municipal nesta terça-feira devido à greve dos caminhoneiros, que ainda não foi encerrada e entra em seu 9º dia. A paralisação reflete também em algumas escolas particulares e nas universidades. Na RPT (Região do Polo Têxtil), somente Santa Bárbara d’Oeste mantém as aulas normalmente. Nas escolas estaduais o funcionamento deve ser normal, mas a Secretaria de Estado orientou que faltas de professores e alunos não sejam consideradas.

Em Americana, nesta segunda-feira, houve atividades em 60% das unidades escolares, de acordo com a Secretaria de Educação. Alguns alunos foram remanejados para outras atividades, já que a falta de alguns professores e estagiários afetou o funcionamento de algumas unidades, segundo o Executivo. Uma nova avaliação será feita nesta terça para definir como fica a situação de amanhã. Não haverá aulas nas escolinhas esportivas nesta terça-feira. Foto: Arquivo - Agência Brasil

Nova Odessa suspendeu as aulas já nesta segunda-feira e manterá esta determinação até quarta. Segundo nota, o calendário escolar passará por ajustes que serão informados posteriormente. “Como nós há como garantir a presença dos servidores nas escolas e creches por conta de todo esse problema envolvendo os combustíveis. Então decidimos pela suspensão das aulas. Isso já havia sido feito nesta segunda-feira e os pais entenderam a nossa situação”, explicou a secretária de Educação de Nova Odessa, Claudicir Brazilino Picolo.

Sumaré e Hortolândia decretaram ponto facultativo na Educação nesta terça e quarta. A Prefeitura de Sumaré informou que foi feito planejamento de transporte e merenda, mas entendeu que há dificuldade de locomoção para alunos e professores.

PARTICULARES

Em Americana, a greve afeta também as aulas em algumas escolas particulares. Anglo Cezanne e Colégio Politec suspenderam aulas nesta terça e quarta. Bandeirantes e Dom Bosco receberão os alunos, mas não haverá prejuízo nas notas e nem marcação de faltas para quem não for à escola. Já no Dom Pedro II as aulas ocorrem normalmente.

As principais faculdades da região também cancelaram as aulas nesta terça-feira, e estudam repetir a medida nesta quarta, por conta dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. A FAM (Faculdade de Americana), Unisal (Centro Universitário Salesiano), Anhanguera, Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) não terão aulas nesta terça-feira.