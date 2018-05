Greve provoca correria nos postos e até falta de gasolina

A greve dos caminhoneiros acabou com o combustível em ao menos um posto de Americana e formou filas em outros. O movimento parou a produção da fábrica da Honda em Sumaré e preocupa o setor de supermercados e de transportes. A Petrobras anunciou medidas para evitar altas no diesel.

Postos de combustíveis na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, e na Avenida Rebouças, em Sumaré, registravam muitas filas na manhã desta quinta-feira. A fila de veículos, inclusive, fazia com que houvesse congestionamento das vias da cidade. Em Hortolândia, a situação também foi verificada na região central do município. Foto: Divulgação

Os caminhoneiros iniciaram protesto na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, por volta das 8h35. A manifestação acontece na altura do km 105, no sentido para o interior. Na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) também está sendo alvo de protestos, com paralisação na altura do km 122, no Aeroporto Municipal de Americana.

Às 21 horas desta quarta, frentistas do posto Ipiranga da Avenida da Saudade interditaram o acesso ao estabelecimento. “Acabou”, disse um deles. Alguns carros e motos ainda formavam fila dentro da unidade para abastecer com os últimos litros. Alexandre Alves da Cruz, de 36 anos, já tinha passado por outros postos que não tinham álcool. “Vindo da Anhanguera, do pedágio pra cá já na tinha mais”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na Avenida Paschoal Ardito, o pátio de um posto estava repleto de veículos. Valdir Alves, responsável pelo abastecimento, informou que a remessa de combustíveis da tarde não chegou por causa da greve. Devido ao movimento muito acima do comum, ele não tinha ainda feito as contas de quantos litros sobraram, mas temia ter problemas hoje.

Na fila para abastecer, Leandro Simioni, de 30 anos, diz que já tinha passado por outro posto sem combustível. Em Santa Bárbara, afirma, vários estabelecimentos estavam lotados. O mesmo cenário (posto cheio e filas) foi observado pela reportagem em um posto da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Em alguns estabelecimentos o movimento estava comum e não havia risco de desabastecimento – na Avenida Orlando Dei Santi, por exemplo.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A Honda parou sua produção nesta quarta em função do impacto da greve, que afetou a chegada das peças. “O transporte dos automóveis para as concessionárias também está comprometido em função da manifestação dos caminhoneiros”, informou a empresa, em nota.

O setor de mercados está preocupado, de acordo com Marcos Cavichiolli, diretor de Departamento de Supermercados da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). “O grande problema é fruta, legumes e carnes fresca, todo material de frigoríficos. Se persistir, aí a coisa vai mais longe. Temos pedidos na nossa empresa que deveria ter chegado segunda, mas não chegou. Existe uma preocupação”, afirmou.

Frederico Faé, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), diz que as empresas negociam prazos. A VPT (Viação Princesa Tecelã), que opera o transporte público em Americana, diz que hoje não haverá problemas.

*Colaboraram Leon Botão, Guilherme Magnin e Paula Nacasaki