Greve dos caminhoneiros deixa posto sem gasolina

As paralisações de caminheiros lotaram postos de combustíveis na noite desta quarta-feira (23), em Americana. O combustível acabou em um posto na Avenida da Saudade, no bairro São Manoel, por volta das 21 horas, sendo que os frentistas já haviam interditado o acesso ao estabelecimento. As paralisações também já preocupa supermercados.

Na Avenida Paschoal Ardito, uma fila de carros se formava em um posto. Entre abastecimentos ininterruptos, Valdir Alves, responsável pelo local, disse que a remessa de combustíveis da tarde não chegou e que só nesta quinta teria noção de quantos litros ainda estavam disponíveis. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Em Santa Bárbara não tem um posto vazio”, contou Leandro Simioni, de 30 anos, que esperava na fila para abastecer. Na cidade, a jornalista Mirela das Neves fotografou um posto de combustíveis lotado por volta das 20h, na Avenida Anhanguera.

Nos mercados, os “perecíveis” são o grande problema, segundo Marcos Cavichioli, diretor do departamento do setor na Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). “O consumidor final não fica sem mercadoria, pode ter que mudar de marca, por exemplo”, garantiu.

“O grande problema é fruta, legumes e carnes fresca, todo material de frigoríficos. Se persistir (a greve), aí a coisa vai mais longe. Temos pedidos na nossa empresa que deveriam ter chegado segunda, mas não chegaram. Existe uma preocupação em relação a isso”, completou.