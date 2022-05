Greve do INSS acaba e agências atendem a partir desta terça

Os servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) assinaram nesta segunda-feira o acordo que decreta o fim da greve da categoria, que estava paralisada desde 23 de março.

As agências de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia voltar a atender hoje, de acordo com Cristiano Machado, diretor regional do Sinsprev (Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nós tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho [e Previdência] e assinamos o acordo para acabar com a greve. A categoria volta ao trabalho”, disse Cristiano.

No acordo assinado, o Ministério do Trabalho, a Previdência e o INSS assumem o compromisso de trabalhar pela aprovação da recomposição do salário base da categoria de 2%, ao mês, no prazo de 24 meses; suspender demissão por não cumprimento de meta; e valorizar a carreira.

A demanda pela abertura de mais concursos públicos não está no acordo, mas o INSS solicitou ao Ministério da Economia a abertura de 7,5 mil vagas

“A agência de Nova Odessa estava funcionando somente com dois servidores. Santa Bárbara chegou a ter mais de 30 servidores e hoje o quadro está reduzido pela metade. O mesmo acontece em Americana”, disse Cristiano.

Os médicos peritos do INSS também estavam em greve e voltaram ontem. Em nota, a entidade afirmou que todas as demandas foram atendidas, como a fixação de até 12 atendimentos por dia para profissionais que atuam por 40 horas e que os médicos peritos não sejam punidos por não realizarem teleperícia.