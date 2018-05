Greve afeta produção de 80% das indústrias da região

Os quase 10 dias de paralisação dos caminhoneiros provocaram impactos nas linhas de produção de 80% das indústrias têxteis da região. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste E Sumaré). A falta de matéria-prima foi principal problema relatado pelos empresários.

Ainda de acordo com o levantamento, todas as empresas estão com entregas de encomendas comprometidas. Segundo o presidente do sindicato, Dilézio Ciamarro, algumas chegaram a dar férias ou licenças aos funcionários para tentar reduzir o prejuízo.

“O setor têxtil tem sido bastante afetado pela greve dos caminhoneiros. Até o momento, de acordo com a pesquisa realizada pelo Sinditec, em torno de 80% das empresas tiveram sua produção afetada e 100% das empresas estão com a entrega de produtos comprometida. A saída de muitas empresas tem sido a concessão de licença/férias aos funcionários até a normalização da situação”, disse.

Apesar do fim dos protestos – e dos consequentes bloqueios nas rodovias – a entidade não sabe quando o abastecimento de produtos e a entrega das mercadorias produzidas será normalizado na região.

OUTRAS. A paralisação afetou outras grandes indústrias da RPT (Região do Polo Têxtil). A montadora Honda não produz automóveis em sua planta de Sumaré desde o último dia 23. A empresa anunciou que pretende retomar a produção na próxima segunda-feira, mas que isso depende da normalização da entrega de componentes.

Após alguns dias de redução gradativa nas operações por conta da greve, a Suzano Papel e Celulose anunciou a paralisação de sua unidade no limite entre Limeira e Americana na última segunda-feira, por meio de um comunicado ao mercado de ações. Até o fechamento desta edição ela não havia anunciado um cronograma de retomada das atividades.