Governo vai pagar R$ 11 milhões em bônus na região

Servidores da Educação vão receber, na próxima terça-feira (23), pagamento por bônus por merecimento. Nas diretorias de Americana e Sumaré, que contemplam as demais cidades da região, serão pagos R$ 11.169.886. Serão contemplados 4.516 profissionais, entre professores e servidores.

O anúncio do pagamento do bônus foi feito nesta quinta-feira pelo Governo de São Paulo. O benefício é calculado a partir das notas do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo). Em todo o Estado, valor a ser pago é de R$ 425,4 milhões, superior à quantia de 2018 (R$ 315,3 milhões). Serão beneficiados 187.655 profissionais.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, além de professores do ensino fundamental e médio, diretores, agentes de organização e equipes técnicas das escolas e órgãos centrais também têm direito ao bônus.

CÁLCULO. Para chegar ao valor individual, a Secretaria considera se a unidade avançou, atingiu ou superou a meta estipulada para o período. Os servidores precisam ainda ter trabalhado, no mínimo, em dois terços do ano letivo.

Para quem atingiu 120% da meta o valor pode chegar até aproximadamente 1,2 salários. Já quem atingiu 100% o valor pode ser até próximo de 1 salário. Quando a meta não é atingida, é calculado o avanço da escola proporcional. Neste ano, o valor médio do bônus será de R$ 2,3 mil – e o maior pagamento é de R$ 21 mil.

Com informações da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação.