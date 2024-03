Governo Lula confirma implantação de Instituto Federal em Sumaré

Ao todo serão criados 100 campi em todo o País, sendo 12 no Estado de São Paulo

O Governo Federal confirmou nesta terça-feira (12) a implantação de um IF (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) em Sumaré. Ao todo, serão criados 100 campi no País, sendo 12 no Estado de São Paulo. Na região, Sumaré foi o município escolhido.

Anúncio foi feito pelo governo federal nesta terça-feira (12) – Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que a seleção das cidades contempladas com os novos institutos foi baseada em critérios como vazios demográficos, proporção de matrículas de ensino técnico em cada Estado e a proporção do número de institutos por população em cada região.

No total, os 100 novos campi deverão oferecer cerca de 140 mil vagas, com a maioria dos cursos sendo técnicos integrados ao ensino médio. No caso do Estado de São Paulo está previsto um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões para a implantação dos 12 IFs.

As obras serão realizadas por meio do Novo PAC (Programa de Aceleramento), que prevê um investimento total de R$ 3,9 bilhões, dos quais R$ 2,5 bilhões serão direcionados à criação dos novos campi e R$ 1,4 bilhão para aprimorar as estruturas existentes.

Dentro do Estado, além de Sumaré, os Institutos Federais serão implantados em São Paulo (nos bairros Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá. Estima-se que sejam geradas 16,8 mil novas vagas com as novas unidades.

O LIBERAL questionou o Ministério da Educação sobre os prazos de execução das obras e a localização específica do Instituto Federal em Sumaré, porém, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.