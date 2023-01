Governo federal inicia campanha em fevereiro para retomar índices

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou no começo deste mês as pautas prioritárias da pasta para os 100 primeiros dias de gestão. Entre as ações está uma campanha de vacinação, prevista para fevereiro, para a retomada dos altos índices de cobertura vacinal, incluindo a imunização contra a Covid-19.

Nísia também falou sobre o planejamento da imunização contra o coronavírus dentro do calendário de vacinação.

Vacina bivalente já foi aprovada e melhorará cobertura contra cepas variantes – Foto: Aloisio Mauricio / Fotoarena / Estadão Conteúdo

“A vacina Covid vai estar no calendário regular do Programa Nacional de Imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Por isso, o foco em vacinas da infância é muito importante também, então estamos falando da recuperação das altas coberturas”, ressaltou.

Na região, a Secretaria de Saúde de Hortolândia informou que a pasta recebeu treinamento online sobre a vacina bivalente, porém, ainda não há previsão de quando receberão o imunizante.

As vacinas bivalentes contra a Covid-19 integram a 2ª geração de imunizantes. Elas protegem contra a cepa original e a ômicron – e inclusive já foram testadas para proteção diante de algumas subvariantes.

INCENTIVO

Consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi defende uma campanha intensa e esclarecedora para convocar e orientar os pais da importância da vacinação das crianças, que ainda está “engatinhando”.

Em Americana, por exemplo, 13.436 crianças com idade entre 3 e 11 anos, o que corresponde a 50,72%, tomaram a primeira dose. E 9.525, tomaram segunda.

Infectologista da Unimed, Ártemis Kílaris afirma que as sociedades médicas continuam incentivando as pessoas a se vacinarem. Ela também defende a realização de mais campanhas que estimulem e esclareçam as pessoas sobre a importância.

“A vacina bivalente já foi aprovada e melhorará a cobertura contra as cepas variantes, além da original. Neste momento, ainda não está disponível em larga escala, mas esperamos que chegue em breve”.