Governo e deputados destinaram R$ 18 milhões em ‘emendas Pix’ à região

Emendas do governo se tornaram moeda de troca no Congresso Nacional - Foto: Bruno Spada - Câmara dos Deputados

O governo e deputados federais empenharam, desde 2020, o montante de R$ 18,7 milhões em transferências especiais, conhecidas como “emendas Pix”, para as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

A modalidade de emendas é considerada de baixa transparência, já que os parlamentares não são obrigados a indicar para onde irá o dinheiro e os órgãos beneficiados não têm obrigação formal de prestar contas.

De acordo com dados obtidos junto à ONG (Organização Não-Governamental) Transparência Brasil, que foram extraídos do Siop (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) e da plataforma SIGA Brasil, Hortolândia é a cidade que recebeu a maior quantidade de “emendas Pix” no período, com R$ 12 milhões, sendo R$ 9,4 mihões após liberação feita pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 5 de julho de 2023, às vésperas da votação da reforma tributária no Congresso.

Logo na sequência, vem Americana com R$ 4,4 milhões. Santa Bárbara d’Oeste teve empenhado R$ 1,13 mi e Sumaré, R$ 1,1 mi. A única cidade da região que não aparece no levantamento é Nova Odessa.

A baixa transparência das emendas

As transferências especiais foram criadas em 2019 por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), feita pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e relatada pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Embora os valores empenhados cheguem mais rapidamente às cidades, a fiscalização é comprometida pela falta de protocolos.

“É muito difícil de acompanhar todo o roteiro da emenda Pix, isso desde o momento em que ela é prevista no planejamento orçamentário até quando ela é aplicada no município. A União não tem qualquer controle sobre a fiscalização”, destacou Marina Atoji, diretora de programas da Transparência Brasil.

Em março de 2023, o Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que os recursos destinados passam a pertencer aos estados e prefeituras no momento da transferência, cabendo aos órgãos locais a fiscalização.

Como as emendas são utilizadas na região?

O LIBERAL questionou as prefeituras da RPT como os valores empenhados das emendas Pix foram utilizados. A Prefeitura de Santa Bárbara se limitou a dizer que os recursos “são utilizados nas áreas de Saúde, Segurança e ‘geral’”.

Já Hortolândia informou que, por enquanto, a administração usou R$ 1,1 milhão para a aquisição de armas letais e não letais e para compra de equipamentos esportivos.

Em Americana, a prefeitura destacou que foram feitas reformas na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) e de banheiros do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi; na área de ginástica artística do Centro Cívico; na Casa da Criança Araúna; nas dependências do Tiro de Guerra; no campo de bocha do ginásio do Jardim Ipiranga, bem como na compra de equipamentos para a Gama (Guarda Municipal de Americana).

A Prefeitura de Sumaré não respondeu até o fechamento desta edição.