Governo do Estado confirma visita de Tarcísio a Americana e Hortolândia nesta quinta

O Governo de São Paulo confirmou a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em Americana e Hortolândia nesta quinta-feira (25).

A informação foi divulgada oficialmente pelo Estado nesta quarta, mas já tinha sido adiantada pelas respectivas prefeituras na terça.

Tarcísio esteve na Festa do Peão de 2023 – Foto: Leon Botão/Prefeitura de Americana

Segundo o governo, às 9h, em Americana, Tarcísio fará a entrega de 442 moradias subsidiadas pelo programa Casa Paulista para famílias com renda de até três salários mínimos, com investimento estadual de R$ 5,7 milhões.

O evento acontece no Residencial Nova Aliança, na Estrada Municipal Alvim Biasi, no bairro Fazenda Santa Lúcia, na região da Praia Azul. O local fica na altura do número 525.

Na sequência, às 11h, em Hortolândia, ele vai inaugurar a primeira Praça da Cidadania do interior paulista, com com espaços para qualificação profissional e serviços que criam oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A estrutura está localizada na Rua Congonhas, 445, no Jardim Nova América. Essa será a primeira agenda oficial de Tarcísio na RPT (Região do Polo Têxtil), na condição de governador. Em Americana, o governador fez uma aparição informal na Festa do Peão do ano passado.