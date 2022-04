Governo de SP oferece 14,4 mil vagas do Bolsa Trabalho na região de Campinas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Bolsa do Povo, informa que as prefeituras devem realizar a repactuação de vagas para o próximo edital do Bolsa Trabalho até sexta-feira (29). Até lá, os prefeitos definirão a quantidade de vagas necessárias para atender à demanda de seu município. Para a região de Campinas, está prevista a oferta de 14.420 vagas. O Comitê Gestor do programa analisará as solicitações e fará as adequações de acordo com a oferta global disponível.

O Programa Bolsa Trabalho é promovido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo e realizado em parceria com municípios cadastrados. Além disso, os participantes passam por um curso de capacitação profissional. As vagas, que têm prioridade para mulheres, oferecem uma bolsa-auxílio de R$ 540 para atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais durante quatro horas diárias, por cinco dias na semana.

Em janeiro deste ano, o Governo de São Paulo anunciou 150 mil vagas para 2022 com prioridade para mulheres. Para a maior expansão do Bolsa Trabalho na história, foram investidos mais de R$ 415 milhões. Vale destacar que a participação feminina no programa atingiu marca histórica: 94% das vagas na primeira etapa foram preenchidas por mulheres.