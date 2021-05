Governo de SP fará Dia D para segunda dose contra coronavírus em 5 de junho

O Governo de São Paulo vai realizar em 5 de junho o Dia D para aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A medida tem como objetivo imunizar quem já ultrapassou os prazos para receber a segunda dose das vacinas.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que já avalia a ação. O município contabilizava, até quinta-feira, 157 pessoas com a segunda dose pendente.

No Dia D, mais de cinco mil pontos de vacinação estarão abertos no Estado de São Paulo para a aplicação exclusiva da segunda dose.

O prazo para recebimento da segunda dose varia entre os dois imunizantes. Para quem recebeu a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, o período é de 28 dias. Já para quem recebeu a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz com a Astrazeneca, o período é de 12 semanas.

“É fundamental que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. Esta será uma grande mobilização com todos os municípios para buscar as pessoas que ultrapassaram o prazo de tomar a dose dois da vacina. A pessoa só estará totalmente protegida após as duas doses dos imunizantes”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de quinta-feira aponta que 501.693 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes estão com a segunda dose atrasada. O total inclui 212.403 pessoas que não tomaram a vacina da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).

Do total de pessoas que não tomaram as doses da Fiocruz/Astrazeneca, 80% são idosos de 80 a 89 anos de idade. O restante do público são profissionais de saúde.

Adesão na RPT

As prefeituras de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré foram questionadas se vão aderir ao Dia D nesta sexta-feira, mas não responderam até a publicação desta reportagem.

A Prefeitura de Americana informou esta semana que fará uma busca ativa de quem não tomou a segunda dose, ligando para os pacientes. Até quinta-feira, o município contabilizava 700 pacientes que já poderiam ter concluído o esquema vacinal, mas não retornou aos postos de saúde.