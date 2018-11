Governo abre edital para substituir 43 médicos cubanos da região

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira o edital de seleção emergencial do programa Mais Médicos. São 8,5 mil vagas para profissionais formados no Brasil ou no exterior com registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) para substituir os médicos de Cuba, que anunciou a saída do programa. Na RPT (Região do Polo Têxtil), estão previstas 43 contratações na rodada.

A cidade com maior número de médicos cubanos é Hortolândia (18). Sumaré (10), Nova Odessa (9) e Santa Bárbara d’Oeste (6) vem na sequência. Americana não conta com médicos de Cuba em sua rede municipal. Foto: Rodrigo Nunes / Ministério da Saúde

As inscrições começam a partir das 8 horas desta quarta-feira e seguem até o próximo dia 25. Os médicos selecionados devem começar a trabalhar nos municípios até o dia 3 de dezembro. Está prevista a abertura de uma nova chamada no dia 27 de novembro para brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Para eles, o governo deve exigir a aprovação no Revalida, exame nacional de diplomas médicos expedidos por instituições estrangeiras.

Os profissionais do Mais Médicos recebem bolsa-formação (atualmente no valor de R$ 11,8 mil) e uma ajuda de custo inicial entre R$ 10 e R$ 30 mil para deslocamento para o município de atuação. Além disso, todos têm a moradia e a alimentação custeadas pelas prefeituras.