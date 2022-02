Golpe do intermediador faz duas vítimas na região e prejuízo chega a R$ 66,5 mil

Dois moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) perderam R$ 69,5 mil em duas ocorrências distintas, nesta terça-feira (15), ao caírem no golpe dos intermediadores da venda de veículos.

No primeiro caso, um aposentado de 67 anos, morador do São Domingos, em Americana, viu o anúncio de um Fox 2018 em uma plataforma de venda pelo valor de R$ 45 mil. Acreditando ser um bom negócio, passou a fazer as negociações por WhatsApp com um homem que se identificou como Fabrício.

O golpista explicou que estava vendendo o carro de um primo que lhe devia dinheiro e seria o responsável pela negociação, portanto o dinheiro deveria ser depositado ao golpista. Ele afirmou que o dono do carro estava ciente do acordo.

Para o dono do Fox, Fabrício explicou que levaria um interessado para conhecer o carro e pediu ao proprietário para confirmar a versão de que os dois eram primos. A justificativa é que aposentado lhe devia dinheiro e, por isso, ele receberia os valores e estaria intermediando a negociação.

O idoso conheceu o carro em um posto da Avenida Cillos e fez o Pix para o golpista no valor de R$ 44,5 mil. Os dois só perceberam que foram enganados quando estiveram no cartório e Fabrício não compareceu para entregar o dinheiro combinado e, desse modo, realizar a transferência do veículo.

Já o outro golpe vitimou uma moradora de Sumaré. Ela viu o anúncio em uma rede social da venda de um Fiat Palio no valor de R$ 25 mil.

Em conversas na internet, o golpista contou que estava vendendo o carro para um primo. Após conhecer o veículo, negociou a transferência em R$ 22 mil e pagou o dinheiro para o golpista. A partir daí, a mulher não conseguiu mais contato com o intermediador.

Os dois casos foram registrados na delegacia de Americana e serão investigado pela Polícia Civil.