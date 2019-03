Bolsonaro estampa droga apreendida em Mogi Mirim

A Guarda Municipal de Mogi Mirim apreendeu neste sábado, dia 02, cerca de 37 porções de maconha e 28 de cocaína, vendidas por um adolescente de 17 anos. A droga estava embalada em pacotes que trazem o rosto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e as frases “Bolso Bek” e “Na primeira, legalizo”.

Os guardas chegaram ao adolescente após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região da praça do bairro Vila Dias. Com os dados do traficante, eles chegaram até o adolescente infrator. Em abordagem, os guardas encontraram duas porções de cocaína e mais R$ 7 em dinheiro. Ele confessou que estava vendendo a droga no local.

No local, próximo a um monte de entulho, os patrulheiros encontraram mais 26 porções de cocaína e 20 porções de maconha, com a ajuda do cão Athos. Outras 17 porções de maconha, prontas para o consumo, foram encontradas. O material foi recolhido e apreendido, e o jovem encaminhado para o plantão policial.