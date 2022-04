Gaeco deflagra operação contra o PCC em Piracicaba

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com o 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de Piracicaba), deflagrou em Piracicaba uma operação contra suspeitos de serem integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Batizada de Fora do Ar, a operação foi deflagrada nesta terça-feira e prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas.

Operação conseguiu prender três suspeitos e ainda apreendeu drogas – Foto: Gaeco / Divulgação

De acordo com o Gaeco, foram expedidos mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas, em 25 endereços diferentes, inclusive em Americana. “Não conseguimos localizar ninguém no endereço do banco de dados, que provavelmente está desatualizado. Os membros da organização são de Piracicaba mesmo”, explicou ao LIBERAL o promotor Gustavo Zampronho.

As buscas tinham como objetivo principal apreender celulares. Durante o cumprimento dos mandados, equipamentos eletrônicos que servirão de base para a continuidade dos trabalhos de investigação foram apreendidos. De acordo com o promotor, o próximo passo é a analise do conteúdo dos celulares apreendidos.

Com o trio detido os policiais apreenderam 705 pinos de cocaína, aproximadamente 4,5 kg de pasta base de cocaína e 3,2 kg de maconha.