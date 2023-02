Fundos Sociais da região arrecadam doações para vítimas da tragédia no litoral norte

Os Fundos Sociais das cidades de Americana, Nova Odessa e Hortolândia iniciaram na última semana uma arrecadação de itens para moradores do litoral norte do Estado de São Paulo, que vive em estado de calamidade após grande quantidade de chuvas atingir a região, resultado, até agora, em 57 mortes e milhares de desabrigados.

Em Americana, o Fundo Social de Solidariedade iniciou na última sexta-feira (24), a campanha “SOS Litoral Norte – Americana unida pela solidariedade” para arrecadação de itens de higiene pessoal.

Serão arrecadados creme dental; escova de dente; desodorante; pomada para assadura; álcool 70%; algodão; e gaze. As doações devem ser entregues na sede do órgão (Rua das Poncianas, 930-B, Jardim Glória), de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas-feiras, das 12h às 16h.

“É um momento muito difícil para estas vítimas e precisamos criar essa corrente de apoio, tão necessária em razão dos desastres ocorridos naquela região. Americana é uma cidade muito solidária e tenho certeza que vai aderir a essa campanha e ajudar essas famílias do litoral”, afirmou a presidente do Fundo Social de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

Em Nova Odessa, as doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (junto ao Espaço Melhor Idade), nos dias úteis, das 8h às 16h.

JÁ ENTREGUE

Até o momento, a Prefeitura de Hortolândia já entregou três toneladas de produtos na primeira remessa de arrecadação para as vítimas das chuvas do litoral norte. A nova remessa de donativos que foram entregues até a manhã de sábado, na sede da GCM (Guarda Civil Municipal) serão transportados nos próximos dias. A quantidade arrecadada ainda não foi informada.