Após frio intenso, termômetros podem chegar a 30º C na região

Previsão do Cepagri é que agosto tenha altas temperaturas - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Depois da passagem de frio intenso e geadas nas cidades da região de Americana, a segunda semana de agosto começa com altas temperaturas. Os termômetros devem registrar até 30° C entre esta terça (10) e quarta-feira (11), de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com boletim de previsões metereológicas do órgão, há forte expectativa de um trimestre com temperaturas, em média, mais elevadas, sendo estimada em torno de 0,5º C. O mês de agosto, explica o metereologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy, acompanha essa tendência.

“Para hoje [terça] e quarta-feira, as temperaturas ficam entre 14º e 30º C, mas na quinta e sexta-feira caem um pouco, as máximas ficam em torno de 26º e 27º C”, disse Bruno. Ele explicou que a pequena queda nos termômetros se dá pelo fato de uma frente fria que vai passar pelo oceano.

“Devemos ter ventos mais intensos na nossa região e maior cobertura de nuvens. Não temos indicativos de chuvas entre quarta e sexta-feira, mas as temperaturas não vão subir tanto. Não vai fazer frio, só vai amenizar com a maior nebulosidade. Já no fim de semana, deve ter uma nova elevação nas temperaturas que deve persistir até os primeiros dias da próxima semana, com máximas superando os 30º C”, completou o metereologista.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

FRIO HISTÓRICO

Americana registrou no dia 30 de julho a menor temperatura desde novembro de 2015, quando teve início a série histórica de medições do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) na cidade. Os termômetros marcaram, segundo o centro, 4,75°C. A temperatura foi apenas levemente menor do que a registrada em 20 de julho, que ficou em 4,78°C. A queda intensa nas temperaturas se deu por conta da passagem de uma frente fria pela região, que deu passagem a uma massa de ar polar.