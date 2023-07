Frente parlamentar discute regionalização da Cross

Lançamento ocorreu no último dia 23, em Campinas - Foto: Divulgação

A recém-criada frente parlamentar do sistema Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) pretende regionalizar os atendimentos, que hoje são estaduais. A deputada estadual Ana Perugini (PT) defende que os trabalhos serão suprapartidários.

“É uma frente para tratar do Sistema Cross porque é um problema que tem levado muitas pessoas ao desespero. Precisamos de muitas forças para resolver algo que é da humanidade, em especial a saúde na região de Campinas e no Estado de São Paulo. Eu acredito que nós vamos encontrar uma forma de fazer, melhorar o sistema e garantir equidade para todos os usuários do SUS”, disse a parlamentar e coordenadora da frente.

O lançamento ocorreu no último dia 23, na Câmara de Campinas.