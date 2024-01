Frente fria pode trazer temporais à região até sábado, segundo Defesa Civil

Céu de Americana ficou coberto de nuvens nesta quinta - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Defesa Civil do Estado alerta que a passagem de uma frente fria pode causar fortes chuvas com possibilidade de temporal e rajadas de vento até o próximo sábado (13) em Americana e região. No Estado, o volume acumulado pode variar entre 60 mm a 100 mm.

O órgão destaca a importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Ana Ávila, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), diz que uma pequena queda na temperatura também está prevista para este período.

A máxima, que chegou a 31ºC nos termômetros do Cepagri nesta quinta, deve cair para 28°C ou 29°C.

De acordo com o Cepagri, as instabilidades com chuvas persistirão durante o fim de semana, pelo menos. Temperaturas devem ter um declínio a partir desta sexta-feira, devido à maior cobertura de nuvens.

As recomendações da Defesa Civil são evitar as áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores; em caso de queda de fios da rede elétrica na via, não sair do veículo e não se aproximar do local; e jamais enfrentar áreas alagadas, pois uma lâmina (enxurrada) de apenas 15 cm de altura pode arrastar uma pessoa e, com 30 cm, um carro.