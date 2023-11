Uma frente fria atingirá o sul e o litoral de São Paulo, no início da tarde deste sábado (18), e deverá amenizar os efeitos da onda de calor e causar áreas de instabilidade em todo o Estado, com queda de 5°C a 8°C nas temperaturas máximas até segunda-feira (20).

Moradores de Americana sofreram com a onda de calor desta semana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Americana e outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) serão impactadas.

Nesta sexta-feira (17), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo quanto à possibilidade de tempestades na região entre sábado e domingo (19).

Os ventos poderão chegar até 100 km/h e a chuva, em grande quantidade, poderá vir acompanhada de granizo.

“O impacto dessa frente fria não vai ser tão intenso no sentido de temperatura. Vai ajudar a trazer as temperaturas mais próximas da média, principalmente no domingo e na segunda”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

A previsão a longo prazo aponta que o forte calor deverá voltar na terça (21) e ficar até quinta (23), quando novas pancadas de chuva são esperadas.

Em caso de tempestade, a CPFL Paulista orienta procurar um lugar seguro, evitar sair de casa e desconectar aparelhos eletrônicos da tomada.

É possível registrar queda de energia por meio do site www.cpfl.com.br ou pelo WhatsApp (19) 9 99908-8888.

Já a Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda que diante de sinais como trincas nas paredes dos imóveis, árvores e postes inclinados e muros embarrigados, o cidadão deve deixar o local imediatamente e ligar para o número 199.