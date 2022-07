Frente fria chega à região nesta sexta, aponta Cepagri

Uma frente fria chega à RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta sexta-feira, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). As temperaturas terão declínio acentuado, podendo atingir mínimas entre 8°C e 9°C.

A frente fria serve como “anúncio” da entrada de uma massa de ar de origem polar. “É uma linha que marca uma massa de ar frio avançando sobre uma região que estava sob influência de um ar mais quente”, explica o meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy.

De acordo com ele, a madrugada entre sexta e sábado será a mais gelada, com mínimas em torno de 8°C e 9°C, e máximas variando entre 23°C e 24°C durante o dia.

Domingo também marca baixa nas mínimas, registrando a mesma temperatura do sábado, porém, as máximas voltam a subir. Segundo a previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Americana deve registrar máxima de 28°C no domingo.

CALOR. “A partir da segunda-feira as temperaturas voltam a subir e até a próxima quarta a gente deve ter temperaturas bem elevadas”, diz Bruno. O Inpe indica mínima de 13°C e máxima de 29°C no primeiro dia de agosto.

O meteorologista aponta que as ocorrências de chuva não estão descartadas, mas que os indicativos são baixos. A chuva pode acontecer com pouco volume no fim da tarde de sexta.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani.