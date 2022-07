Frente fria chega à região com rajadas de vento a partir desta terça

Condição é passageira e não deve diminuir temperaturas; dia com clima mais ameno será quarta, com máxima de 27ºC

A frente fria que avançava pela região Sul do País chega nesta terça-feira à RMC (Região Metropolitana de Campinas), junto de rajadas de vento. A condição é passageira, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, e não deve causar quedas bruscas nas temperaturas.

De acordo com o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri, o fenômeno chega à região entre o final da manhã e início da tarde desta terça, mas não causa chuva, como de costume. “Ela [frente fria] vai acabar seguindo pelo litoral, ao invés de fazer a trajetória continental, provocando chuva em todos os setores”, explicou.

O vento também chega junto de frente fria, assumindo velocidades médias e contínuas de 25 e 30 quilômetros por hora. Entre terça e quarta também há previsão de rajadas de vento, que podem atingir velocidades de até 50 km/h.

A frente fria já se afasta do Estado nesta quarta-feira, dia 13, e, por conta da passagem breve, as temperaturas não terão um declínio acentuado.

“Aqui na nossa região, as temperaturas vão ficar um pouco mais amenas, mas em virtude, principalmente, da maior cobertura de nuvens”, disse o meteorologista.

A máxima alcança os 31ºC nessa terça, de acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), e os 27ºC na quarta, que deve ser o dia com temperatura mais amena da semana.

Na quinta-feira, quando o ar frio terá se afastado do Estado, as temperaturas voltam a subir com o predomínio do sol e as máximas chegam aos 30ºC, assim como na sexta, atingindo os 32ºC no sábado. As mínimas variam em três graus, indo de 15ºC a 18ºC durante a semana.

A previsão é de uma nova frente fria chegando à região no final da semana e entre as próximas segunda e terça, mas ainda não há precisão de como ela irá se comportar, de acordo com o Cepagri. A temperatura máxima no domingo é de 22ºC, com a mínima de 16°C, ainda segundo o CPTEC.

Previsão do tempo para os próximos dias:

Terça-feira: Máx. 31ºC e Mín. 15ºC

Quarta-feira: Máx. 27ºC e Mín. 16ºC

Quinta-feira: Máx. 30ºC e Mín. 15ºC

Sexta-feira: Máx. 30ºC e Mín. 17ºC

Sábado: Máx. 32ºC e Mín. 18ºC

Domingo: Máx. 22ºC e Mín. 16ºC

Fonte: CPTEC

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.