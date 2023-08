Frente fria atinge Estado e deve amenizar calor na região

Uma frente fria atinge o Estado de São Paulo neste sábado (19) e deve trazer instabilidades e amenizar o calor no fim de semana na RPT (Região do Polo Têxtil). De acordo com previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), até domingo (20) a temperatura máxima deverá reduzir para 28 °C e só voltará a subir na próxima terça-feira (22).

A diminuição, entretanto, não trará sensação de frio, isso porque não haverá entrada de ar frio e as mínimas continuarão estáveis entre 17 °C e 19°C. A probabilidade de chuvas e temporais na segunda (21) é de 90%, da madrugada até o período da tarde.

Próximos dias podem ter chuvas na região – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“[A frente fria] Não vai passar exatamente aqui pela região. Vai passar ali pelo sul do Estado de São Paulo e depois vai seguir pelo litoral e oceano, então não vai ter aquela entrada de ar frio que diminui as temperaturas mínimas. Mas deve impactar nas temperaturas por conta da nebulosidade e das chuvas”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp.

“Entre o domingo e a segunda-feira é um sistema de baixa pressão, que se desenvolve entre Paraná e São Paulo, e que tem chances de provocar temporais aqui na nossa região, ou seja, chuvas intensas, trovoadas, rajadas de vento”, completou.

A partir de terça, a previsão é de que o calor volte com força e as temperaturas registradas sejam maiores que as desta semana. O CPTEC projeta máxima de 35 °C na próxima quarta (23), embora Bruno tenha atentado que projeções feitas após 72 horas estão sujeitas a alterações.