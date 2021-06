Floriculturas esperam até 30% de alta nas vendas neste Dia dos Namorados

As vendas do Dia dos Namorados prometem aquecer as floriculturas. O Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) estima que o setor deve aumentar o faturamento entre 10% e 15% na data. Alguns estabelecimentos da região apostam em um crescimento até maior, na casa dos 30%.

Esse é o caso da Floricultura Iacanga, em Americana, que incrementou os estoques em 30%. A proprietária Inez Lourdes Gatto Gomes da Costa aposta no romantismo da data para alavancar as vendas de orquídeas, chocolates e cestas de café da manhã.

Para comerciantes de Americana, procura por presentes no Dia dos Namorados será positiva – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Nas datas comemorativas estamos vendendo bem, no Dia da Mulher, Dia das Mães, então a tendência no Dia dos Namorados é vender bem também”, disse a comerciante.

As restrições da pandemia podem até ajudar o setor na data especial. Isso porque muitos casais ainda estão evitando sair, voltando a atenção aos presentes.

“As pessoas têm tido muita necessidade de pequenas comemorações, por conquistas que antes não eram tão valorizadas. Nosso nicho de mercado é muito lembrado para valorizar momentos”, avaliou Gabriela Murayama, proprietária da Marina Flores, em Americana.

Outra tendência apontada pela Ibraflor e confirmada pela empresária é a importância do serviço de entrega para o setor. Se antes da pandemia o foco na Marina Flores era no atendimento presencial, hoje o maior volume de pedidos é feito de maneira digital.

“Temos toda uma infraestrutura só para delivery, serviço que aumenta muito nas datas comemorativas”, disse Gabriela.

Se as floriculturas eram vistas como locais para comprar presentes apenas para as mulheres, hoje esse conceito mudou. Além do interesse por flores e plantas, também é possível presentear o público com diversas opções que surgiram recentemente. Desde cestas de vinhos até os baldes de petiscos, o setor aumentou a versatilidade.

“Cestas com cerveja e petiscos, como batatinhas, amendoim, salaminho, queijos, e sempre acompanhados de uma flor, ou planta. Hoje o interesse pelas flores aumentou, principalmente pelas menos perecíveis, como orquídeas, folhagens. Os homens demonstram interesse em cultivar folhagem e não só pelo cultivo, mas para apreciar a beleza”, diz Airton Sgobin, proprietário da Floricultura Girassol, também em Americana.

A pandemia afetou o setor de flores, com redução de eventos como casamentos e aniversários. Por outro lado, uma tendência ligada ao isolamento social ajudou a recompor as vendas. O interesse em tornar os lares mais aconchegantes fez aumentar a procura por itens de jardinagem.

