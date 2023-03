Floriculturas de Americana e Santa Bárbara esperam movimento intenso no Dia da Mulher

Floriculturas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste reforçaram o estoque de flores para o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira. A expectativa é de que as encomendas comecem a ser feitas nesta terça-feira e sejam intensificadas na data.

Presidente do Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura), Kees Schoenmaker afirma que o Dia Internacional da Mulher deve incrementar entre 8% e 10% as vendas de flores e plantas ornamentais. Junto com o Dia das Mães e dos Namorados, datas comemoradas no primeiro semestre, o mercado deve movimentar 32% das vendas anuais do setor.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o proprietário da M&A Flores, na Avenida São Paulo, no Jardim Dona Regina, Marcos Roberto da Cruz Raso, diz que as pessoas deixam para fazer os pedidos na véspera e no dia. “Acredito que amanhã [nesta terça-feira] já começam os pedidos e na quarta fica mais forte a demanda”.

Segundo o empresário, as vendas do Dia Internacional da Mulher servem de termômetro para o Dia das Mães e Dia dos Namorados, que são as duas principais datas do setor. “Com as vendas de agora já teremos uma noção do que esperar para as próximas, mas nossa expectativa é de que melhore em relação ao ano passado”.

Geovanna Oliveira, funcionária da Center Flores, em Santa Bárbara, mostra as opções para o Dia da Mulher – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Gerente da Center Flores, na Rua Professor Antônio Arruda Ribeiro, no Jardim América, também em Santa Bárbara, Grey Reis disse que a loja está lotada de opções para presentear no Dia Internacional da Mulher.

“Estamos contando com uma alta nas vendas, a loja está cheia, mas é uma surpresa, já que o movimento se intensifica mesmo amanhã [nesta terça-feira] a partir do horário do almoço”, comentou. De acordo com Reis, as flores que mais saem são rosas vermelhas e orquídeas.

Em Americana, a Marina Flores, na Rua Florindo Cibin, recebe o triplo de mini orquídeas em datas como Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Namorados. “Em todas essas datas, o aumento chega a 200%. Para ser ter uma ideia, durante o ano compramos duas camadas de mini orquídeas e nessas épocas, aumentamos para seis. É uma demanda maior que o normal”, afirmou Paulo Murayama, proprietário da Marina Flores.

Gerente da Floricultura Murayama, no Mercado Municipal de Americana, Margareth Omeki disse que ano passado os pedidos para presentear no Dia da Mulher só foram feitos na data. “O movimento é intenso no dia. O que a gente mais vende são rosas vermelhas individuais, vasos plantados e orquídeas”, declarou. Margareth acredita que as vendas serão semelhantes ao do ano passado.