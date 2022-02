Fiscalizações da CPFL identificaram 2,5 mil ‘gatos’ na região no ano passado

Um levantamento divulgado pela CPFL Paulista apontou 2,5 mil ligações de energia clandestinas identificadas na RPT (Região do Polo Têxtil) em 2021. Hortolândia e Sumaré lideram os números.

Profissional faz manutenção em fiação na região central de Americana; só técnicos podem trabalhar na rede elétrica – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

As ligações foram descobertas durante inspeções da companhia e desfeitas. Segundo a CPFL, as ações para flagrar as fraudes têm dois motivos: segurança e justiça com os demais clientes.

“O furto de energia traz perdas comerciais para todos: clientes regulares, poder público e distribuidora de energia. Além da questão financeira, as ligações clandestinas geram instabilidade ao sistema elétrico, podendo levar a desligamentos e problemas em equipamentos, como transformadores”, comentou Ruan dos Reis Alves, gerente de recuperação de energia da CPFL, que incentiva denúncias anônimas dos clientes que sabem ou desconfiam das ligações irregulares.

Em Hortolândia, foram realizadas 9.222 mil inspeções e identificadas 1.010 fraudes. Já na vizinha Sumaré, foram 9.520 fiscalizações e 917 ligações clandestinas encontradas.

CIDADE INSPEÇÕES FRAUDES ENERGIA RECUPERADA Americana 2.564 330 5,5 GWh Santa Bárbara 1.659 256 2,9 GWh Nova Odessa 543 62 1 GWh Sumaré 9.520 917 12,7 GWh Hortolândia 9.222 1.010 9,3 GWh

A consultora de negócios da CPFL Paulista, Talita Pinotti, explica que não existem fatores específicos que possam justificar a quantidade de fraudes nas cidades que lideram o ranking da RPT.

“No caso de Hortolândia e Sumaré nós tivemos mais fraudes constatadas porque nós também fizemos um número maior de inspeções nessas duas cidades”, disse ao LIBERAL.

As inspeções realizadas partem de um levantamento prévio, feito por sistemas tecnológicos e que usam inteligência artificial. Através de dados de consumo, a distribuidora consegue mapear clientes que tiveram oscilações incomuns na quantidade de energia consumida.

Com este levantamento e cruzamento de dados, as inspeções em campo são mais assertivas e conseguem recuperar a energia furtada. Na região foram 31,4 GWh recuperados.

Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal e as penas podem chegar a até quatro anos de prisão. Além disso, as irregularidades deixam a conta de luz mais cara, lesando os demais clientes da companhia, segundo a consultora.

Os clientes regulares, que pagam suas contas em dia, acabam também arcando com o custo de parte da energia que é furtada. Outra parte é assumida pela distribuidora.

Entenda o problema e veja como denunciar:

Sobrecarga na rede

Ao fazer um gato, o cidadão coloca em risco não somente a si mesmo e a sua residência ou comércio, mas toda a vizinhança e o sistema elétrico. A rede de energia segue padrões e normas de segurança para a sua construção e manutenção, incluindo as novas ligações. Por isso, somente técnicos da distribuidora podem atuar na rede.

Energia mais cara

As irregularidades deixam a conta de luz mais cara para todos os consumidores, já que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) reconhece a ação como uma “perda comercial”, e este valor “perdido” é rateado entre todos os consumidores.

Como denunciar

Os clientes da CPFL Paulista podem contribuir com o combate de irregularidades de forma sigilosa pelo aplicativo CPFL Energia, disponível para todos os dispositivos, pelo site cpfl.com.br/fraudes ou pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br.

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle