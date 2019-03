Prefeituras arcam com maior parte dos gastos com Saúde

Alvo de reclamações por parte da Secretaria de Saúde de Americana, o alto percentual de gastos em saúde arcado pelos municípios é semelhante em outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Em alguns casos, como Nova Odessa, a parte que cabe à prefeitura é ainda maior.

Enquanto a Prefeitura de Americana custeou no ano passado cerca de 77% do total (que inclui investimentos e despesas), Santa Bárbara d’Oeste ficou com 76% e Hortolândia com 73%.

Já Nova Odessa pagou quase 90% dos custos com a pasta em 2018. A cidade foi a única da região que não recebeu repasses do governo estadual para ajudar a pagar a conta do setor. Sumaré foi procurada, mas não respondeu.

Foto: Divulgação

Secretária de Saúde barbarense, Lucimeire Cristina Coelho Rocha disse que a realidade financeira na região é bem semelhante quando se fala em financiamento do SUS (Sistema Único de Saúde). “A União deveria repassar 50% do financiamento, está passando de 35% a 38%, e tirou o pé. O Estado quase nada, e sempre diz que o recurso dele já está nas instituições estaduais. Mas elas já estão estranguladas e ele não nos permite o acesso com os pacientes para os tratamentos”, criticou a secretária durante audiência das contas da saúde, realizada na semana passada.

“O paciente não vai conseguir bater na porta do governador, do secretário, do ministro da saúde ou do presidente. A demanda e os problemas de saúde estão no município, que é onde o paciente está”, explicou.

Dos mais de R$ 51 milhões gastos para manutenção e ampliação da saúde em Nova Odessa no ano passado, R$ 5,5 milhões foram custeados por meio de repasses do governo federal. Foram investidos R$ 135 milhões na saúde de Santa Bárbara d’Oeste no ano passado. Desse valor, 23% veio da União e 1% do Estado.

Em Hortolândia, o gasto total foi de R$ 199 milhões; 24% foi custado pela União e cerca de 1,5% pelo Estado. “O atual modelo de financiamento é muito desigual e extremamente prejudicial aos municípios, que tiveram de assumir a maior parte das suas despesas: enquanto a lei prevê a aplicação mínima de 15%, nenhum município aplica menos que 25%”, afirmou o município.

Na semana passada, a Prefeitura de Americana classificou como “ínfima” a parcela custeada pelo governo estadual nas contas da saúde. O valor total, que inclui despesas e investimentos, foi de R$ 179 milhões. 20% foi custeado pela União e 2,1% pelo Estado.

A Secretaria Estadual rebateu e disse que a definição de “ínfimo” desconsidera que o Estado mantém e custeia integralmente seis equipamentos de saúde na área de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Campinas, que beneficiam os pacientes de Americana e região.

Segundo a pasta, foram aplicados R$ 220 milhões em 2018. “Apenas para o Hospital Regional de Sumaré e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santa Bárbara foram mais de R$ 132 milhões no ano passado”.

“Em 2000, os repasses federais para a saúde no Estado representaram 39%. Governo do Estado e municípios responderam por 29% e 32%, respectivamente. Em 2016, a União repassou 25,7% do total, enquanto Estado e municípios responderam pelo restante das despesas”, trouxe a nota.