Final de semana prolongado será de chuva na região

29 out 2021 às 17:55 • Última atualização 29 out 2021 às 17:56

O final de semana prolongado do Dia de Finados será de chuvas. Segundo a previsão do tempo do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, há possibilidade de pancadas volumosas na região a partir de domingo, condição que deve se estender até, pelo menos, segunda-feira.

O meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Cepagri, explicou que são esperadas precipitações já neste sábado. “Não são esperadas chuvas generalizadas, mas pode ter temporal sem maior severidade, com algumas trovoadas e rajadas de vento. Já no domingo e na segunda, o perfil é mais úmido na troposfera, com a entrada de um cavado de baixa pressão”, explicou o profissional.

Com essa mudança, haverá o favorecimento de nuvens mais carregadas e persistentes. “No domingo à tarde e na virada para segunda, estamos esperando um bom volume de chuva”, disse Bruno.

Ele ressalvou que as condições climáticas na terça-feira ainda não estão claras. “Há ainda incerteza, alguns modelos indicam chuva, outros quase nada. Então é necessário manter acompanhando”, recomendou o meteorologista.

No sábado, a temperatura máxima deve chegar a 29°, mas no domingo deve ficar entre 24° e 25°, segundo o Cepagri. O Portal Climatempo indicou mínimas entre 18° e 17° para os próximos dias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

NOVEMBRO. O mês começa com condições favoráveis às chuvas volumosas, mas a previsão climática sazonal indica que a precipitação deve ficar dentro da média para novembro ou um pouco abaixo do esperado, de acordo com Bruno.

“Mas temos indicativos que, a partir de dezembro e janeiro, vamos recuperar um pouco, com chuvas um pouco acima da média”, disse o especialista.