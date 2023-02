Fim de semana tem risco de tempestades na região, alerta Cepagri

Previsão é de rajadas de vento de 80 km/h ou mais e granizo; situação deve ser mais severa no domingo

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas), da Unicamp, alerta para tempestades, rajadas de vento de 80 km/h ou mais e granizo grande neste final de semana. Neste sábado (25), as temperaturas devem ficar entre 20ºC e 29ºC e, no domingo (26), entre 20ºC e 30ºC.

No alerta emitido nesta sexta-feira (24), o centro de pesquisas afirma que no final de semana há maior potencial para o desenvolvimento de tempestades severas, o que aumenta as chances de ventos fortes e de granizo, bem como os riscos associados a esses fenômenos.

Fim de semana pode ter tempestades, segundo Cepagri – Foto: Arquivo / Liberal

O risco maior é previsto para domingo. Indicativos apontam tempestades de alto impacto e sugerem maior potencial para vendaval e granizos acima de 2,5 centímetros de diâmetro, o que pode gerar transtornos generalizados.

“É recomendada atenção redobrada diante da formação de nuvens profundas, visando ações de proteção e prevenção à exposição aos riscos”, traz trecho do aviso.

Superintendente da Defesa Civil de Americana, João Miletta disse que o órgão está em alerta para uma possível tempestade. “Provavelmente, vamos passar em alguns pontos de alagamento para alertar a população. Na verdade, nossa intenção é sempre evitar que esse tipo de situação ocorra, portanto, estamos de prontidão”, destaca.

Em nota, a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste afirmou que atua de forma integrada com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e que ao longo do ano realiza ações preventivas, de monitoramento e vistoria em locais de risco.

O órgão também disse que realiza o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos, limpeza e manutenção de bocas de lobo e galerias de águas pluviais existentes, a fim de garantir o bom fluxo nos períodos de chuvas. Em caso de emergência, orienta a população e entrar em contato pelo telefone 199 (plantão 24 horas).

Município geralmente bastante afetado pelas fortes chuvas por conta do risco de transbordamento do Ribeirão Quilombo, Sumaré também está sendo monitorada pela Defesa Civil da cidade. Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Demétrio Moreira, o órgão está de prontidão 24 horas, fazendo a monitoração do sistema.

Sobre o Ribeirão Quilombo, Moreira afirmou que, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem monitorado o descarte irregular de lixo às margens do rio, bem como acompanhado possíveis pontos com risco de transbordamento, em especial o trecho que passa pelo Jardim Primavera.