Fim da cobrança do IPVA 2022 para deficientes atinge 3 mil veículos na região

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento cancelou a cobrança do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022 de veículos de motoristas que são PCD (Pessoas com Deficiência). A decisão, beneficia, na RPT (Região do Polo Têxtil), 3.005 veículos. Juntos, esses proprietários teriam que desembolsar cerca de R$ 2,6 milhões com o pagamento do tributo.

Motoristas que já eram isentos em 2020 e 2021 seguem sem a obrigação de pagar o imposto, desde que não tenha havido transferência do carro. São pessoas que, com a aprovação da lei estadual 17.293/20, tinham deixado de se enquadrar nos critérios de isenção.

Segundo a Fazenda, caso algum dos proprietários PCD tenha pago alguma parcela do imposto deste ano, pode pegar o dinheiro de volta no Banco do Brasil.

Os valores estão disponíveis desde o dia 31 de agosto e podem ser sacados em até dois anos. Basta apresentar o RG do proprietário e o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do carro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A cobrança, que estava suspensa, foi cancelada em definitivo para veículos cujo valor venal para o exercício de 2022 varie entre R$ 70 mil a R$ 100 mil. Os carros acima de R$ 100 mil não têm direito à isenção.

A consulta de débitos vinculados ao veículo pode ser feita na página do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento. Se houver saldo a pagar, ele poderá ser quitado sem multa ou juros até 30 de novembro deste ano.

De acordo com a Fazenda, os pedidos de isenção de IPVA feitos neste ano por pessoas com deficiência para veículos que tiveram a cobrança cancelada serão automaticamente deferidos. A isenção será mantida para o imposto 2023, desde que não haja alteração na propriedade do veículo.

Judicial

O cancelamento da cobrança não interfere na devolução dos valores pagos indevidamente em IPVA 2021 pelo público PCD. Os interessados são pessoas com deficiência que, com a aprovação da lei estadual 17.293/20, deixaram de se enquadrar nos critérios de isenção do imposto.

Na RPT, 3.282 donos de veículos têm direito de receber dinheiro pago indevidamente. Um total aproximado de R$ 5,1 milhões nas cinco cidades – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. A iniciativa atende determinação de ação judicial.