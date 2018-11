Oito filhotes de cães são abandonados em Americana e SB

Uma mulher ainda não identificada abandonou quatro filhotes machos de cachorro em frente a uma clínica veterinária na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, em Americana, às 11h05 desta segunda-feira (12). As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança do estabelecimento. No vídeo (veja abaixo) é possível ver que a suposta dona dos animais aperta a campainha e imediatamente deixa o local.

No mesmo dia, pouco depois, às 11h10, Letícia Canavesi, funcionária de um pet shop no Mollon, em Santa Bárbara, que fica duas quadras depois da clínica veterinária citada acima, também encontrou quatro filhotes fêmeas, bastante parecidas com os machos abandonados antes, sendo que os animais também estavam em uma caixa.

Machos

De acordo com a auxiliar de veterinária Danieli Tavares Magnani, por volta das 11h05, uma mulher apareceu na porta da clínica, deixou uma caixa de papelão no chão, olhou para dentro do estabelecimento, apertou a campainha e saiu correndo em direção à Rua do Irídio. Foto: Divulgação

“Ela correu de um jeito que não deu tempo de alcançar”, relatou a auxiliar. Segundo Danieli, a caixa estava lacrada com uma fita crepe e havia um furo para facilitar a respiração dos filhotes. “Por causa do calor, os cachorros estavam bem ofegantes e cansados. Em três anos de trabalho na clínica, eu nunca vi isso. Como a pessoa tem a capacidade de fazer isso?”, questiona.

Os filhotes, com aproximadamente 45 dias de vida, já receberam os primeiros cuidados na clínica, foram vermifugados e estão prontos para adoção que será intermediada pela ONG (Organização não Governamental) Animais Têm Voz. As vacinas devem ser aplicadas nos próximos dias, conforme relatou a auxiliar de veterinária. Foto: Letícia Canavesi / Divulgação

Fêmeas

Ao ver no Facebook a publicação da reportagem sobre os filhotes machos abandonados, Letícia Canavesi, funcionária de um pet shop no Mollon, fez um comentário afirmando que também foram deixados quatro cães no local onde trabalha nesta segunda, às 11h10.

Em contato com a reportagem do LIBERAL, ela disse que ouviu um barulho dos cães e, quando chegou na porta do local, a caixa lá estava com quatro filhotes fêmeas. Todas elas receberam cuidados e foram adotadas logo em seguida.