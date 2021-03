Fiesp e Sesi lançam campanha de arrecadação de alimentos

Distribuição dos itens para a população ficará por conta das ONGs parceiras do Sesi-SP - Foto: Divulgação

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Sesi (Serviço Social da Indústria) anunciaram nessa terça-feira (23) uma campanha para recolher alimentos não perecíveis em suas unidades em todo o estado de São Paulo.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), além de Americana, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste também vão ter postos de arrecadações. As escolas da região receberão as doações das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Entre as opções da lista de alimentos não perecíveis estão arroz, feijão, macarrão, molho de tomate em conserva, farinha, açúcar, sal, milho, café, fubá, leite em pó e óleo.

Em Americana, o Sesi conta conta com duas unidades, uma na avenida Bandeirantes, 1000, Machadinho, e outra na rua Professor Luiz Forini, 100, Parque Universitário.

O Sesi de Santa Bárbara d’Oeste está localizado na avenida Mário Dedini, na 216, Vila Diva, do lado do Parque Taene. Em Nova Odessa, há uma unidade na rua Jacarandá, 100, no Jardim Palmeiras Nova Odessa.

Em Sumaré, o Sesi fica na Rua Amazonas, 99, no Nova Veneza, enquanto que em Hortolândia a unidade está localizada na rua Antônia Mancini Pinelli, 755, na Vila São Francisco.

O presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf, avalia que nesse momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) uma das grandes preocupações é com a falta de alimentos na mesa de muitas famílias.

“Por esse motivo, a Fiesp e o Sesi-SP iniciam campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição às famílias com maior vulnerabilidade social em todo o estado de São Paulo, sem uma data limite prevista para encerramento”, afirma Skaf.

A distribuição dos itens para a população ficará por conta das ONGs que foram parceiras do Sesi-SP no ano passado, quando foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições preparadas pela entidade em todo o estado. No inverno, essas ONGs também foram parceiras no repasse de 100 mil cobertores.

Segundo o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, este ano, com o reinício das aulas presenciais em vários municípios e, com isso, impossibilitado de utilizar as cozinhas das escolas como no ano passado, o Sesi-SP será o ponto de recepção de alimentos nas cidades onde não houver restrições mais rígidas de deslocamento.