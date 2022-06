Fiéis retomam tradição e celebram feriado com tapetes coloridos

Após dois anos suspensas devido à pandemia de Covid-19, as celebrações de rua retornaram nesta quinta-feira

O Corpus Christi – feriado em que é celebrado o Corpo de Cristo, simbolizado na missa católica pela hóstia – foi comemorado nesta quinta-feira (16), em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, através dos tapetes de serragem. Neles, os fiéis “desenharam” cálices, pães e vinhos, entre outros símbolos que lembram o sacramento da comunhão. A tradição ficou suspensa nos dois últimos anos devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Na cidade de Americana, frequentadores da Igreja Bom Jesus, no Jardim Girassol, começaram a confecção dos tapetes às 4 horas e terminaram às 7 horas. A obra ocupou quase três quarteirões, num total de 270 metros, e encantou até mesmo quem não é católico, como a auxiliar de produção Vilma Modesto de Araújo, de 62 anos.

“Sou evangélica, mas respeito muito o trabalho deles [católicos]. O tapete ficou maravilhoso. Já tirei foto e mandei para minha irmã que mora em Minas Gerais. São verdadeiros artistas”, afirmou.

A dona de casa Dirce Rocha, de 50 anos, participou da equipe responsável pela confecção da imagem de Nossa Senhora Aparecida. “Pra mim foi muito especial porque sou devota dela desde que me entendo por gente”, declarou em entrevista ao LIBERAL.

Para fazer o tapete com a imagem da santa, ela e os demais integrantes do grupo usaram jornal tingido, serragem colorida, sal, macarrão, pó de café e tampinhas de refrigerantes. O tapete envolveu oito pastorais e cerca de 100 pessoas, inclusive o padre da igreja, Marcelo Fagundes.

Coordenadora de um dos quarteirões e representante da Capela de São Vicente de Paula, a corretora de seguros Carmen Pegorari, de 62 anos, disse que o tapete simboliza a união. “É uma parte da gente, da comunidade, reflete companheirismo”.

Em Santa Bárbara d’Oeste, um grupo também enfeitou os arredores da Paróquia São João Batista, no Mollon. Os tapetes estavam no estacionamento localizado em frente à igreja e na Rua do Alumínio.

De acordo com os coordenadores da Pastoral da Acolhida, Emerson Dias e Cleia Robledo, cada pastoral ficou responsável por um tapete, totalizando cerca de 100 metros de confecção. Os trabalhos começaram próximo das 5 horas e foram encerrados por volta das 7h30.

Foram usados serragem, pano de prato bordado e pintado à mão, tampinhas encapadas, retalho de tecidos, pó de café, entre outros materiais. “É um trabalho maravilhoso. Lembra que o corpo de Cristo é vida, que ele morreu para nos salvar e está presente em nossas vidas”, declarou a aposentada e artesã Vânia Luci Caligioni, de 59 anos. Terminada a procissão, os próprios fiéis removeram o que sobrou dos tapetes.

Significado

Os tapetes de Corpus Christi têm origem portuguesa. Elas chegaram ao Brasil na época da colonização. Para a Igreja Católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias.