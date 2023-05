Fiadora de salão, tia de proprietária do Mini Gente enfrenta dívida de R$ 176 mil

Além do prejuízo causado a pelo menos 100 famílias de Americana com o fechamento sem nenhum aviso prévio do buffet infantil Mini Gente, em 2 de novembro do ano passado, o casal proprietário da rede, Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé, deixou uma dívida de R$ 176 mil para uma tia de 59 anos, que trabalha como faxineira.

Moradora de Santa Bárbara d’Oeste, Fátima Moraes é tia de Carla e foi fiadora da sobrinha na locação de um imóvel para uma das unidades do Mini Gente, em Piracicaba. Sem o pagamento do aluguel do salão, ela teve a casa executada, mas conseguiu impedir que fosse a leilão, parcelando a dívida e vendendo o carro que levou anos para quitar.

Atualmente, ela está tentando vender rifas para pagar os R$ 28 mil restantes da dívida e lida com um quadro de depressão desencadeado por conta de toda a situação.

Rede tinha salão em Americana, na Rua Dom Pedro II – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Quando o oficial bateu à porta da minha casa com a notificação da falta de pagamento, a Carla negou o tempo inteiro que havia problemas, disse que estava tudo em ordem. Em 2 de novembro de 2022, ela anunciou falência nas redes sociais e, em dezembro, tive todas as minhas contas bloqueadas. Minha vida virou um inferno”, desabafa.

Carla disse para a tia que não tinha condições de arcar com a dívida e a bloqueou no WhatsApp e nas redes sociais. Ao todo, o casal fechou seis unidades. Uma sétima seria inaugurada em Santa Bárbara. Os buffets de Porto Feliz e Boituva foram encerrados em outubro do mesmo ano, um mês antes do anúncio de falência da rede.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que em Americana foram registradas mais de 100 ocorrências contra o buffet. As vítimas seguem sendo ouvidas no 3º DP (Distrito Policial) e, nos próximos dias, os donos do estabelecimento prestarão depoimento na delegacia.

Já na Delegacia de Piracicaba, foram instaurados 21 inquéritos, de acordo com a representação das vítimas. Os casos estão em investigação, e a autoridade policial realiza diligências para o esclarecimento dos fatos. Na última semana, o LIBERAL tentou contato com o casal por meio do mesmo telefone que conseguiu falar com Carla no ano passado, mas as ligações caíram na caixa postal.