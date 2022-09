Feriado terá Grito dos Excluídos e carreata bolsonarista na região

Manifestações vão ocorrer no Dia da Independência, nesta quarta-feira, que também terá desfiles

Além dos desfiles, a região também vai receber no feriado de Sete de Setembro, Dia da Independência, a 28ª edição do Grito dos Excluídos, bem como uma carreata promovida por bolsonaristas.

O Grito dos Excluídos vai movimentar a Praça da Migração a partir das 8h30, em Santa Bárbara d’Oeste. A concentração da carreata será na loja Havan, às 9 horas.

A carreata tem sido divulgada nas redes sociais pelo vereador americanense Marschelo Meche (PL), candidato a deputado federal, que tem usado a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas artes de divulgação. A manifestação, segundo o parlamentar, é “pelo bem do Brasil”. Haverá tanto carros quanto motos no passeio.

Avenida Brasil será palco de desfile e recebeu decoração em postes de iluminação – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“O feriado de 7 de setembro é um momento decisivo para que os patriotas ocupem as ruas e manifestem a defesa de um Brasil verdadeiramente livre, o verde e amarelo tomarão conta das ruas brasileiras”, afirmou.

O ato do Grito dos Excluídos, por sua vez, reivindica justiça social, equidade racial e “uma independência que não deixe ninguém para trás”, segundo Cláudia Monteiro, representante da Unegro (União de Negros pela Igualdade) de Americana e Santa Bárbara, uma das entidades organizadoras.

“Esse 28º Grito dos Excluídos e das excluídas é muito simbólico e emblemático, pois faz alusão aos 200 anos de Independência do Brasil. Mas a pergunta é: “independência para quem?”. É um processo que deixou o povo negro, os pobres e os povos originários ou indígenas excluídos”, disse a organizadora.

O evento também tem organização da Animadoras/es do Grito, Bazar por Elas, CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), Fórum da Cidadania de Santa Bárbara, Frente Feminista Marielle Vive, Maracatu Estação Quilombo, Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude, Pastoral Fé e Política, Seminário da Diocese de Limeira, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Sindicato do Vestuário de Americana e Região, além do Sindicato da Construção Civil de Campinas e Região.

Paralelamente, haverá desfiles em Americana, com concentração no CCL (Centro de Cultura e Lazer), a partir das 9 horas; e também em Santa Bárbara, no Parque Araçariguama, das 8 às 12 horas.