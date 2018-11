Feirão pode beneficiar mais de 280 mil consumidores da RPT com nome sujo

Até 1º de dezembro, consumidores de todo o Brasil poderão negociar suas dívidas e contas atrasadas pelo site do Serasa Consumidor (braço da Serasa Experian voltado ao cidadão) com descontos que podem chegar a 95%. Os consumidores com dívidas atrasadas que ainda não foram enviadas para o banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e/ou negativada, dívidas atrasadas e que já foram incluídas no banco de dados dor órgãos de proteção ao crédito, já contam com a oportunidade de renegociar seus débitos pelo computador, tablet ou celular com condições especiais. É a 22ª edição do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), são 283.729 consumidores com o nome sujo e que poderão se beneficiar com a iniciativa. Na versão online anterior, realizada em novembro de 2017, mais de 1 milhão de pessoas em todo o País renegociaram suas dívidas.

Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em setembro de 2018, o número de consumidores inadimplentes no País chegou a 61,4 milhões, 1,51% a mais do que em setembro de 2017, quando eram 60,5 milhões. Na RPT, a cidade com o maior número de inadimplentes é Sumaré, com 84.874 pessoas negativadas. Em seguida vem Hortolândia com 70.502; Americana com 64.181; Santa Bárbara d´Oeste com 48.392 e Nova Odessa com 15.780.

O site do Serasa Consumidor permite a esses consumidores a renegociação pela internet diretamente com os credores e de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita. Nomes como: Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo estarão oferecendo oportunidades exclusivas, com prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é a oportunidade das pessoas negociarem suas dívidas com facilidade e segurança. “O feirão é um momento esperado pelos consumidores e agora ficou ainda melhor na versão online. Durante todo o feirão, os parceiros integrados em nossa plataforma ofertarão condições especiais para quem quiser pagar suas dívidas”, afirma Lopes.

Para participar, basta acessar o site e lá os consumidores encontrarão todos os detalhes do feirão, empresas parceiras e como participar. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas e que podem ser negociadas com as empresas participantes.

Também serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores e, em alguns casos, ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário ou até mesmo, simular a melhor condição de pagamento e gerar o boleto de forma online. O site é desenvolvido em ambiente protegido, o que garante a proteção aos dados do consumidor. Assim, quem não tiver internet em casa, pode usar qualquer computador, celular ou tablet para negociar.

O Serasa lembra que o consumidor precisa fazer um bom planejamento antes de negociar uma dívida, colocando na ponta do lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas. Assim, é possível saber quanto deve sobrar para pagar a nova dívida que será negociada (ou mais, se for o caso), escolhendo quais as condições e formas de pagamento melhor se encaixam no orçamento.

AGENDA

Feirão Limpa Nome Online

Data: até 01 de dezembro.

Horário: 24 horas por dia

Local: https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/