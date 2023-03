Feira em Americana vira espaço para apresentação de produtos sustentáveis

Duas empresas instaladas em Santa Bárbara d’Oeste levaram à Tecnotêxtil Brasil, realizada na última semana em Americana, produtos sustentáveis voltados ao setor têxtil. A feira, que reuniu centenas de marcas e milhares de visitantes durante quatro dias, se encerrou na sexta-feira. A próxima edição, em 2025, também voltará a ocorrer na cidade.

Há 20 anos em Santa Bárbara, a Franjas Zanini lançou na feira fibras feitas com matérias-primas recicladas e também sustentáveis. Os produtos podem ser usados em decoração, cama, mesa e banho, cortinas e vestuário.

O diretor da Franjas Zanini, Igor Zanini, no stand da Tecnotêxtil – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Diretor da empresa, Igor Zanini explica que as matérias-primas são feitas de retalhos de malha, o chamado fio desfibrado. “A malha é triturada, transformada em fibra e depois é feito o fio novamente”, explica.

Portanto, afirma, os produtos coloridos não passam por tingimento porque a cor é do retalho da malha que já estava tinta. “Com esta nova coleção, não entramos na tinturaria, que é onde ocorre a agressão ao meio ambiente”.

Segundo Zanini, a indústria da moda bem como estilistas, têm partido muito para a área da sustentabilidade. “Estão em busca de materiais que não agridam o meio ambiente”, destaca.

O empresário afirma que a Franjas Zanini, até então, trabalhava muito pouco com produtos sustentáveis. “A participação dentro do nosso portfólio era muito pequena e agora a ideia é trabalhar com a parte eco sustentável”. A empresa tem clientes espalhados pelo País.

Também com fábrica em Santa Bárbara, a BioE, integrante do Grupo Sabará, marcou presença pela primeira vez na Tecnotêxtil Brasil com produtos voltados à indústria têxtil como o clorito de sódio, usado no alvejamento, tingimento e acabamento final das fibras durante o preparo do tecido. A empresa é a única que fabrica o produto na América Latina.

As práticas de sustentabilidade implantadas na fábrica da BioE são reconhecidas por entidades como a Amcham (Câmara Americana de Comércio), que na edição 2020-21 do Prêmio Eco escolheu o projeto inovador para a produção de clorito de sódio em escala industrial por se tratar de uma produção mais limpa, com eficiência energética, energia renovável, uso racional de recursos hídricos e mínima emissão de GEE (gases de efeito estufa).

A fábrica também conta com processo de reaproveitamento do subproduto gerado na produção do clorito de sódio, não gerando assim, resíduos.

“No Grupo Sabará, o ESG está presente além dos processos, já que existe uma preocupação em fornecer produtos mais sustentáveis, com uma menor pegada de carbono, e que sejam seguros para o meio ambiente e às pessoas. O que é possível por meio de medidas como evitar resíduos nos processos dos clientes e tratar a água de forma segura e sem contaminantes”, afirma Giovanna Cappellano, coordenadora de ESG do Grupo Sabará.

A sigla ESG é um termo em inglês que significa “Environmental, Social and Governance. Trata-se de um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.