Fatecs divulgam lista de convocados no vestibular

O Centro Paula Souza divulgou nesta quarta-feira (9) a lista dos aprovados no Vestibular 2019 das Fatecs em todo o Estado de São Paulo. A relação pode ser conferida no site da instituição ou ainda na unidade onde o aluno pretende estudar.

Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas, a segunda chamada, que será divulgada no dia 14 deste mês, deve completar as turmas oferecidas. Foto: Gastão Guedes / Centro Paula Souza

As provas deste semestre foram realizadas ainda em 2018, no dia 9 de dezembro. Ao todo, foram ofertadas 14.845 vagas para 77 cursos superiores, todos na área de tecnologia e gratuitos. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as unidades da Fatec em Americana e Sumaré devem preencher 440 e 80 vagas, respectivamente.

Matrícula

Os convocados devem fazer a matrícula na secretaria da Fatec onde pretendem estudar, no horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a unidade está localizada.

Confira o calendário:

10 e 11 de janeiro de 2019: matrícula da 1ª lista dos convocados;

14 de janeiro de 2019: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

15 de janeiro de 2019: matrícula para os candidatos da segunda lista

Documentos para matrícula

Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3×4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG); cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou EJA na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de ensino superior de origem.

Cursos oferecidos na Fatec de Americana

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manhã – 40 vagas

Tarde – 40 vagas

Gestão Empresarial

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Jogos Digitais

Noite – 40 vagas

Logística

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Produção Têxtil

Noite – 40 vagas

Segurança da Informação

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Têxtil e Moda

Manhã – 40 vagas

Cursos oferecidos na Fatec de Sumaré

Gestão de Recursos Humanos

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Com informações da assessoria de comunicação do Centro Paula Souza.