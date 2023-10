Fatecs abrem inscrições para processo seletivo com 452 vagas na região

O Centro Paula Souza abriu inscrições, nesta segunda-feira (16), para o processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado). São 452 vagas para 10 cursos de tecnologia e gestão nas unidades de Americana e Sumaré. O prazo para inscrições vai até 12 de dezembro.

Em Americana serão oferecidas 356 vagas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Entre os cursos oferecidos, o de gestão de logística integrada, na Fatec de Sumaré, foi recentemente implantado e terá a 1ª turma de manhã em 2024. O município ainda conta com cursos de gestão de negócios e inovação e gestão de recursos humanos. Ao todo, são 96 vagas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por sua vez, em Americana serão oferecidas 356 vagas na Fatec Ministro Ralph Biasi em sete cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, design de moda, gestão empresarial, jogos digitais, logística, produção têxtil e segurança da informação.

PROVÃO PAULISTA

Além da faculdade de tecnologia, o candidato que estiver cursando o ensino médio em escolas públicas do Estado de São Paulo poderá fazer o Provão Paulista.

Nesta modalidade, o aluno escolhe entre 93 opções de cursos em universidades como USP (Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O provão é um vestibular aplicado em todas as séries do ensino médio e o ingresso na universidade dependerá do acumulativo das notas nos três anos.

Como o projeto está sendo implementado em 2023, os alunos do 3º ano terão apenas uma nota classificada para as 4.864 vagas disponíveis.

A taxa de inscrição para o processo seletivo das Fatecs é de R$ 84 e a prova será realizada no dia 7 de janeiro de 2024.

Já o Provão Paulista é gratuito, mas o aluno precisa acessar o portal de escolha de vagas entre os dias 1º e 15 de novembro para indicar os cursos de preferência.

Os cadastros para ambas as provas devem ser feitos exclusivamente no www.vestibularfatec.com.br.

Confira as vagas disponíveis nas Fatecs de Americana e Sumaré

FATEC MINISTRO RALPH BIASI – AMERICANA

Análise e desenvolvimento de sistemas : manhã – 36 vagas | tarde – 28 vagas

: manhã – 36 vagas | tarde – 28 vagas Design de moda : manhã – 28 vagas

: manhã – 28 vagas Gestão empresarial: manhã – 28 vagas | noite – 36 vagas | ensino à distância – 40 vagas

manhã – 28 vagas | noite – 36 vagas | ensino à distância – 40 vagas Jogos digitais : noite – 28 vagas

: noite – 28 vagas Logística : manhã – 20 vagas | noite – 28 vagas

: manhã – 20 vagas | noite – 28 vagas Produção têxtil: noite – 20 vagas

noite – 20 vagas Segurança da informação: manhã – 28 vagas | noite – 36 vagas

FATEC SUMARÉ